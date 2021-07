DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum sinkt im Juni auf 1,9 Prozent

Die Inflation in der Eurozone hat im Juni etwas nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank von 2,0 auf 1,9 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 30 Juni. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent an. Trotz des Rückgangs dürfte der Höhepunkt des Inflationsanstiegs aber noch bevorstehen, denn viele Ökonomen rechnen damit, dass die Jahresinflation gegen Jahresende bei rund 3 Prozent liegen wird, bevor sie wieder abflaut.

Commerzbank: EZB will Zweitrundeneffekte bei Inflation sehen

Die Commerzbank-Volkswirte Michael Schubert und Ralph Solveen erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) so lange Staatsanleihen kaufen wird, bis sich bei der Inflationsrate Zweitrundeneffekte aus inflationsbedingt höheren Lohnabschlüssen zeigen. "Nimmt man (Isabel) Schnabels Rede vor zwei Wochen als Maßstab, müssten hierfür Zweitrundeneffekte deutlich sichtbar sein, also zunächst die Löhne stärker steigen und dies sich dann wiederum in einem nachhaltigen Anstieg der Inflationsrate auf 2 Prozent oder gar darüber niederschlagen", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung am 21./22. Juli.

Rabobank: EZB ändert Zins-Guidance

Die Rabobank-Analysten Bas van Geffen und Elwin de Groot erwarten, dass der Rat der Europäischen Zentralbank am Donnerstag nächster Woche eine veränderte Zins-Guidance präsentieren wird. "Der EZB-Rat geht davon aus, dass die EZB-Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden, bis er feststellt, dass sich die Inflationsaussichten in seinem Projektionszeitraum deutlich einem Niveau annähern, das hinreichend nahe, aber unter 2 Prozent liegt, und dass sich diese Annäherung in der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation durchgängig widerspiegelt" - so lautet die Guidance aktuell.

Inzwischen mehr als 100 Tote nach Unwettern in Deutschland

Die Zahl der durch die Unwetterkatastrophe gestorbenen Menschen ist auf mehr als hundert gestiegen. In Rheinland-Pfalz erhöhte sich die Zahl der Toten auf mindestens 60, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Sitzung ihres Kabinetts in Mainz sagte. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hatte die dortige Totenzahl zuvor mit 43 angegeben.

Hochwasserhilfen kommenden Mittwoch im Kabinett

Die Bundesregierung will am kommenden Mittwoch Pläne für einen Hilfsfonds für die Hochwasserschäden ins Kabinett bringen. Geplant sei, "dass bereits am Mittwoch das Thema auch im Kabinett aufgegriffen werden soll", sagte Finanzministeriumssprecher Dennis Kolberg bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Der Bund will da seinen Beitrag leisten."

Haus & Grund fordert schnellen staatlichen Hilfsfonds

Angesichts der katastrophalen Folgen der extremen Unwetter in Westdeutschland hat der Hauseigentümerverband Haus & Grund die schnelle Einrichtung eines staatlichen Hilfsfonds angemahnt. "Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren. Ganze Familien stehen vor dem Nichts. Ihnen muss schnell und unbürokratisch vom Staat geholfen werden", forderte Verbandspräsident Kai Warnecke.

Städte- und Gemeindebund schätzt Hochwasserschäden auf Milliarden

Nach Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes geht der durch die Hochwasserkatastrophe entstandene Schaden in die Milliarden. "Das ist eine einmalige Katastrophe mit bisher nicht gekanntem Ausmaß", zitiert das Magazin Kommunal Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. "Es muss jetzt darum gehen, den Menschen, die teilweise alles verloren haben, aber auch den betroffenen Kommunen, deren Infrastruktur zerstört ist, schnell und unbürokratisch zu helfen." Hier vertraue man auf die bereits erklärten Zusagen des Bundes und der betroffenen Länder.

Ministerium: Anträge auf Neustarthilfe Plus können gestellt werden

Ab sofort können Direktanträge auf die Neustarthilfe Plus für den Förderzeitraum Juli bis September 2021 gestellt werden, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Die Hilfen richten sich an Betroffene mit coronabedingte Umsatzeinbußen, die aufgrund geringer Fixkosten kaum von der Überbrückungshilfe III Plus profitieren.

IfW-Präsident: Engpässe und höhere Preise bei Weihnachtsgeschenken

Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, befürchtet wegen dem aktuellen Stau von Containerschiffen im südchinesischen Meer in diesem Jahr einen Engpass bei den Weihnachtsgeschenken und deutlich höhere Preise. "So kurios das jetzt im Sommer klingt: Die Deutschen müssen sich zu Recht Sorgen um ihre Weihnachtsgeschenke machen. Denn das Weihnachtsgeschäft bahnt sich wegen der langen Vorlaufzeiten schon jetzt an", sagte er zu T-Online.

Türkisches Schiff feuert Warnschüsse auf zyprische Küstenwache ab

Ein türkisches Schiff hat am Freitag laut Medienberichten Warnschüsse auf ein Patrouillenboot der zyprischen Küstenwache abgefeuert. Der Vorfall ereignete sich nahe dem Ort Kato Pyrgos vor der Nordwestküste der geteilten Insel, wie unter anderem die zyprische Nachrichtenagentur CNA berichtete. Der kleine Fischereihafen liegt unweit der Demarkationslinie zwischen dem griechisch und dem türkisch kontrollierten Inselteil.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz Mai Überschuss 7,5 Mrd EUR (Vj Überschuss 8,9 Mrd EUR)

Eurozone/Exporte Mai -1,5%, Importe +0,7% gg Vormonat - saisonbereinigt

Eurozone/Handelsbilanz Mai saisonbereinigt Überschuss 9,4 Mrd EUR (Apr: Überschuss 13,4 Mrd EUR)

