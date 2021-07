Den Haag (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat ein symmetrisches Inflationsziel von 2% beschlossen, das mittelfristig erreicht werden soll, so Willem Verhagen, Senior Economist bei NN Investment Partners.Eines der Hauptprobleme, das auch von der US Notenbank erkannt worden sei, sei, dass die EZB in einer Welt mit flacher Gleichgewichtszinsstrukturkurve wahrscheinlich für eine beträchtliche Zeit an die Untergrenze des Leitzinses gebunden sein werde. Die EZB sei der Ansicht, dass in diesem Fall besonders entschiedene und nachhaltige politische Maßnahmen erforderlich seien, um ein Abdriften der Inflationserwartungen zu verhindern. Dies habe die EZB wohl bereits getan, seit sie im Jahr 2015 mit QE begonnen habe. ...

