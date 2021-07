DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

16.07.2021 / 14:10

publity AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu



Frankfurt am Main, 16.07.2021 - Die Aktionäre der publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) haben gestern auf der ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von über 99 Prozent zugestimmt. Auf der Hauptversammlung, die auch dieses Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form stattfand, waren 87,58 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung hat unter anderem beschlossen, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von rund 334,4 Mio. Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der Internetseite der publity AG abrufbar unter: www.publity.org/de/investor-relations/haupt-versammlungen-2021 Pressekontakt:

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

