Um 10:54 liegt der ATX TR mit +0.27 Prozent im Plus bei 6855 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +2.22% auf 33.65 Euro, dahinter Agrana mit +1.54% auf 18.48 Euro und S Immo mit +1.53% auf 19.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15692 (+0.40%, Ultimo 2020: 13719). So steht es einen halben Handelstag vor Ende des Achtelfinales beim https://boerse-social.com/tournament . Die virtuellen Viertelfinali lauten Palfinger vs. Wienerberger, Zumtobel vs. Mayr-Melnhof, FACC vs. Verbund, Addiko Bank vs. Österreichische Post. Bleibt es so bis Marktschluss, wären alle vier Gesetzten weiter: Allerdings: Bei fünf Duellen ist der Abstand aktuell unter einem Prozentpunkt, bei drei davon sogar unter 0,4 Prozentpunkten. Da kann und wird noch sehr viel ...

