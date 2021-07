DJ Laschet will Klimaanstrengungen nach Flutkatastrophe verstärken

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat nach den Überschwemmungen von "undenkbaren Schäden" und einer "Flutkatastrophe von historischem Ausmaß" gesprochen. Insgesamt seien 23 Städte und Landkreise von den Überschwemmungen betroffen. Als Konsequenz aus den Überschwemmungen will Laschet sein Bundesland klimafester machen. Auch müssen man Anstrengungen zur Klimaneutralität verstärken, sagte Laschet in einer Pressekonferenz in Düsseldorf.

Mindestens 43 Menschen seien ums Leben geommen. "Und es steht zu befürchten, dass es mehr werden", so Laschet. Nun müsse man Nordrhein-Westfalen klimafester machen. Das Bundesland habe bereits ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen, wodurch eigene rechtliche Grundlagen zur Verfügung stünden, um die Anforderungen und Vorgaben für Klimaanpassung überall in den Kommunen des Landes vornehmen zu können.

Nun sei es wichtig, dass auch auf Bundesebene ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen werde. Er begrüßte es daher, dass Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sich zuvor hinter einen entsprechenden Vorstoß Nordrhein-Westfalens im Bundesrat gestellt hat. "Wir müssen also auf Bundesebene sehr schnell zu diesen Regelungen kommen", forderte Laschet.

Außerdem müsse man "den Weg Deutschlands in Richtung Klimaneutralität noch schneller weiter gehen", sagte CDU-Kanzlerkandidat Laschet. Es gehe nun darum, die Novellierung des Bundesklimaschutzgesetzes mit den Einsparungszielen für Treibhausgasemissionen für die Jahre 2030 und 2045 anzupacken. "Der Fahrplan steht. Wir müssen jetzt alles dafür tun, ihn auch umzusetzen", so Laschet. Allerdings sei klar, dass sich die Klimaveränderungen, die man global erlebe, nicht allein in Nordrhein-Westfalen oder Deutschland lösen ließen.

Deutschland werde zusammenstehen müssen, um den von den Überschwemmungen betroffenen Gebieten finanziell unter die Arme zu greifen. Es werde "große finanzielle Anstrengungen brauchen", erklärte Laschet. Zunächst seinen Direkthilfen nötig für alle, "die ohne alles auf der Straße stehen". Außerdem soll es Hilfen für Härtefälle und Strukturhilfen für die betroffenen Kommunen geben.

Zudem seien die Finanzbehörden bereits angewiesen worden, dass Steuerpflichtige, die aufgrund der Überschwemmungen in einer besonderen Notlage seien, Stundungen von Steuern, Herabsetzung von Steuervorauszahlungen und ähnlichem sehr unbürokratisch beanspruchen könnten. Dies habe man mit Rheinland-Pfalz abgestimmt.

