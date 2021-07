Wie viele Start-ups in der Automobilindustrie beschäftigen sich mit der Elektrifizierung? Wie viele Gründerinnen gibt es? Antworten gibt diese "Village of 100". Zudem werden drei Automobil-Start-ups und deren Technologien vorgestellt. Der folgene Report gibt einen Überblick darüber, wie sich Innovation in der Automobilindustrie zusammensetzt - repäsentiert durch 100 globalen Start-ups. Die Grafiken zeigen beispieslweise, wie viele Start-ups die Elektrifizierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...