HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens Energy von 29 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. "Die erneuten Probleme bei Siemens Gamesa werfen Siemens Energy deutlich zurück", schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht bei dem Energiekonzern nun Fragezeichen sowohl hinter der Dividende als auch hinter den mittelfristigen Unternehmenszielen. "Andererseits rückt nun die Möglichkeit einer vollständigen Übernahme von Siemens Gamesa durch Siemens Energy wieder stärker in den Fokus, und das zu sicherlich günstigeren Konditionen."/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 14:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 14:27 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000ENER6Y0