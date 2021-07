Mainz (ots) -Achtung, bitte geänderten ZDF-Programmhinweis beachten!Sonntag, 8. August 2021, 09.03 UhrsonntagsSommerfrische ganz anders - unterwegs in SüdostbayernDer Begriff "Sommerfrische" ist etwas altmodisch und passt irgendwie nicht ins 21. Jahrhundert mit seinen Flugreisen ans Mittelmeer oder bis ans Ende Welt.Das Wort "Sommerfrische" taucht sogar im Wörterbuch der Brüder Grimm auf als "Landlust der Städter im Sommer". Michael Sahr ist diesmal unterwegs zwischen Inn und Salzach, abseits der bekannten Urlaubsrouten zwischen Chiemsee, Königsee und Neuschwanstein.In der Sendung lernt der Moderator in und im Umland von Burghausen interessante Menschen kennen, die in dieser kleinen Stadt leben, aber überhaupt nicht provinziell sind. Letztlich geht es in diesem "sonntags" darum, wie man auch in diesen unruhigen Zeiten die schönsten Tage des Jahres nutzen kann, um sich im Urlaub selbst zu finden.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4970811