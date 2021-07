Wertpapiere des Fahrdienstvermittlers Uber markierten zwar zu Beginn dieses Jahres neu Rekordstände, allerdings hat sich die Aktie merklich von diesen Höchstständen entfernt und konsolidiert fortwährend abwärts. Nun droht dem Wert sogar eine zweite große Korrekturwelle. Das noch recht junge Börsenunternehmen Uber stieg in 2019 in den Bereich von 47,08 US-Dollar an und schwenkte anschließend in einen Abwärtstrend ein. ...

