DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Daimler übertrifft trotz Chip-Knappheit die Erwartungen

Daimler hat im zweiten Quartal wieder Gewinne geschrieben und die Markterwartungen trotz des Engpasses bei Halbleitern, mit dem die Branche weltweit zu kämpfen hat, deutlich übertroffen. Im Autogeschäft erzielte der DAX-Konzern das dritte Quartal in Folge eine zweistellige operative Marge.

VW will Renditeziel trotz hoher Investitionen erhöhen

Trotz hoher Investitionen in Elektromobilität und Softwareentwicklung will Volkswagen mittelfristig eine höhere operative Rendite erzielen als bisher geplant. Das "Ambitionsniveau" für die operative Umsatzrendite im Jahr 2025 liege nun bei 8 bis 9 Prozent, teilte VW anlässlich der Präsentation zur Transformation des Konzerns zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen mit. Das sei die Grundlage für die Planungsrunde 70 im November. Bisher liegt das Renditeziel bei 7 bis 8 Prozent.

ANALYSE/Volkswagen denkt die Auto-Zukunft über das Eigentum hinaus

Alle Vorhersagen über die Zukunft der Autoindustrie für das Jahr 2030 bestätigen derzeit nur eines: Wie ungewiss deren Zukunft tatsächlich ist. Am Dienstag gab es von Volkswagen ein Update zur langfristigen Konzernstrategie, die unter dem Motto "New Auto" steht. Vorstandschef Herbert Diess und sein Team legten dar, wie sich das Fahrzeuggeschäft in diesem Jahrzehnt verändern wird und wie das Unternehmen seine Position als Marktführer in Europa und China nutzen wird, um von der Entwicklung zu profitieren.

Traton sieht Marge und Cashflow 2021 am oberen Ende der Zielspanne

Traton hat nach einer Absatzverdopplung im zweiten Quartal die roten Zahlen aus dem vergangenen Jahr deutlich hinter sich gelassen und erwartet auf dieser Basis Marge und Cashflow im Gesamtjahr am oberen Ende des angekündigten Zielkorridors.

VW: Spanien soll strategische Säule der E-Offensive werden

Volkswagen will Spanien nach Deutschland und Schweden zu einem weiteren strategischen Standort für die Elektro-Offensive machen. Derzeit werde erwogen, die gesamte Wertschöpfungskette von Elektroautos in dem Land zu etablieren. VW prüfe gemeinsam mit einem strategischen Partner die Option für den Aufbau einer Giga-Fabrik in dem Land.

Volkswagen erzielt Absatzplus im Juni trotz Chip-Engpass

Volkswagen hat im Konzern trotz der Lieferprobleme bei Halbleitern im Juni mehr Fahrzeuge verkauft. Bremsspuren zeigten sich aber bei der Kernmarke und Skoda, wo die Verkäufe leicht sanken. Der Gesamtabsatz des VW-Konzerns kletterte im zurückliegenden Monat weltweit um 6,5 Prozent auf 856.300 Einheiten. Im Gesamtjahr wurden damit bisher 4,978 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Zuwachs von 28 Prozent.

Niederländisches Gericht verurteilt Volkswagen zu Entschädigung

Im Dieselskandal hat ein niederländisches Gericht den deutschen Autobauer Volkswagen am Mittwoch zu einer Entschädigungszahlung von bis zu 450 Millionen Euro verurteilt. Die 150.000 Besitzer von Fahrzeugen, die von der Dieselaffäre in dem Land betroffen sind, hätten Anspruch auf Entschädigung, erklärte das Gericht in Amsterdam. Demnach stehen Käufern von Gebrauchtwagen 1.500 Euro zu, Neuwagenkunden sogar eine Entschädigung in Höhe von 3.000 Euro.

Porsche setzt im 2. Quartal mehr Pkw ab

Der Sportwagenhersteller Porsche hat im zweiten Quartal dank starker Zuwächse in allen Regionen der Welt die Verkäufe um über ein Viertel gesteigert. Der globale Absatz stieg um 27,9 Prozent auf 81.670 Einheiten. Im ersten Halbjahr betrug das Plus 31,0 Prozent auf 153.656 Wagen.

Europäischer Automarkt dank Deutschland im Juni mit deutlichem Plus

Der europäische Automarkt hat im Juni dank guter Verkäufe im größten Markt Deutschland weiter zugelegt, allerdings mit geringerer Dynamik als in den Vormonaten. Der Absatz in der Europäischen Union, der Freihandelszone Efta und Großbritannien legte im Vergleich zu dem von der Pandemie geprägten Vorjahresmonat um 13 Prozent auf 1,28 Millionen Fahrzeuge zu.

Uwe Hochgeschurtz wird neuer Chef von Opel

Der bisherige Chef des Automobilkonzerns Renault in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Uwe Hochgeschurtz, wird neuer Chef von Opel. Hochgeschurtz werde den Job "mit Wirkung zum 1. September" antreten, teilte die Opel-Mutter Stellantis am Dienstag mit. Er wird Nachfolger von Michael Lohscheller; er habe sich entschieden, "eine andere Herausforderung außerhalb des Stellantis-Konzerns anzunehmen".

Auch Fiat-Chrysler im Dieselskandal in Frankreich beschuldigt

Die französische Justiz hat im Diesel-Abgasskandal auch gegen den Fiat-Chrysler-Konzern ein formelles Ermittlungsverfahren eröffnet. Der US-italienische Hersteller wird der Täuschung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Dieselautos in Frankreich in den Jahren 2009 bis 2015 beschuldigt, wie ein Konzernanwalt mitteilte. Der Konzern bestreitet die Vorwürfe.

