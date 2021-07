"To the moon" - die Formulierung ist in den vergangenen Monaten an den Börsen längst zum geflügelten Begriff geworden. Virgin Galactic scheint das sogar wörtlich zu nehmen. Unternehmensgründer Richard Branson hat den ersten Weltallflug hinter sich. Grund genug die Aktie näher zu beleuchten.Großes Thema ist heute aber hauptsächlich die Urlaubssaison. Die Leute sind auf der Suche nach Micro-Abenteuern. Outdoor boomt wie nie zuvor, eine regelrechte Spielwiese für Aktionäre. Einen Blick wert sind Shimano, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...