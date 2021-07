Forscher haben ein Gerät entwickelt, dass die Gehirnwellen eines schwerbehinderten Mannes in Sprache umsetzen kann. Dabei half eine Autokorrektur-Funktion, wie sie bei Handys eingesetzt wird. Die Forscher der University of California in San Francisco sprechen von einer "Weltpremiere", einem "technologischen Meilenstein". Ihnen gelang es, über das Auslesen von Gehirnaktivitäten die entsprechenden Impulse in passende Sätze umzuwandeln. Der erste Einsatz bei einem Gelähmten zeigte erstaunliche Erfolge, wie ihr Artikel im New England Journal of Medicine darstellt. Schritt 1: Sprachmuster...

Den vollständigen Artikel lesen ...