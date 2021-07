Die nächsten Handelstage sollten, entgegen der Anekdoten über das "Sommerloch", durchaus spannend werden. Der Grund dafür ist die gerade gestartete Berichtssaison, in der sich beweisen wird, ob die mitunter hohen Kurse einzelner Aktien tatsächlich gerechtfertigt sind. Immerhin erwarten Analysten für die DAX-Unternehmen einen Gewinnzuwachs von fast 90 % gegenüber dem Vorjahr. In den USA sind die Erwartungen ähnlich hoch. Das liegt naturgemäß auch am Basiseffekt aus dem "Corona-Quartal" 2020, in dem die Umsätze und Gewinne bei vielen Unternehmen massiv eingebrochen waren. Dabei scheint das Fundament der zurückliegenden Rally durchaus stabil zu sein, wie erste Zahlen aus dem Bereich der Autobauer und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...