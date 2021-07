Die in Wien gelistete XB Systems AG hat mit der US-amerikanischen Bankengruppe Boustead einen Deal über zusätzliches Kapital und einem Listing an der Nasdaq bis zum 1. Quartal 2022 vereinbart. Man habe sich für eine Notierung an der Nasdaq entschieden, weil dies ein hochdynamischer Marktplatz sei, insbesondere für Unternehmen der eSports- und Online-Gaming-Sektoren, so das Unternehmen. Mit Boustead Securities als starkem Partner, ist XB Systems zuversichtlich, eine höhere Liquidität zu erreichen. Die Transaktion veranlasst das Unternehmen zu eine Delisting am Vienna MTF .

Den vollständigen Artikel lesen ...