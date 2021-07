Berlin - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat angesichts der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor der Zunahme von extremen Wetterereignissen gewarnt. "Wir wissen, dass solche Extremwetterereignisse zunehmen werden. Daher brauchen wir entsprechende Anstrengungen beim Klimaschutz - in Deutschland, aber auch weltweit", sagte Klöckner der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).



Klöckner kündigte an, die Vorsorge vor Unwettern voranzutreiben. "Wir arbeiten daran, uns mit Blick auf Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen, aber auch den Bevölkerungsschutz bundesweit und über alle Ebenen weiter zu vernetzen. Die Akteure in Bund, Land, Städten und Kreisen sowie Hilfsorganisationen sind leistungsfähig, aber für bundesweite Krisenszenarien brauchen wir einen verlässlichen Rahmen", sagte Klöckner der "NOZ".



Es dürfe nicht so weit kommen, dass das Leben an Flüssen und Küsten in Deutschland nicht mehr möglich sei. "Deswegen arbeiten wir mit voller Kraft daran", sagte Klöckner. Jeder Einzelne sei gefordert, seinen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. "Das Bewusstsein dafür ist in den vergangenen Jahren in der Bevölkerung gestiegen, und das ist gut", betonte die CDU-Politikerin.



Die Union hat aus ihrer Sicht "ein überzeugendes Konzept für den Kampf gegen den Klimawandel" vorgelegt. "Die Pläne sind konkret und ehrgeizig", sagte Klöckner.

