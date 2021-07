DJ Immobilienmakler FREITAG® aus München veräußert Baugrundstück direkt an der Nordsee 500 % über dem Bodenrichtwert - Immobilienmakler FREITAG® verkauft erfolgreich Grundstück in Tossens bei Butjadingen/Nordenham

Neubiberg-München/Tossens-Butjadingen/Nordenham (pts001/17.07.2021/10:15) - Die Immobilienmakler der Immobilienkanzlei FREITAG® haben erfolgreich ein Baugrundstück direkt an der Nordsee am Tossenser Deich bei Butjadingen 500 Prozent über dem eigentlichen Bodenrichtwert an einen lokalen Immobilienentwickler veräußern können. Knapp über 1.000 Quadratmeter Grundstück wurden für über 500.000 Euro verkauft.

Über das Unternehmen Immobilien FREITAG® Die Immobilienmakler FREITAG® verkaufen in Rekordzeit und zum besten Preis über das hausinterne Bieter-Auktionsverfahren Wohnungen, Häuser oder extravagante Luxus-Immobilien in München, Starnberg oder am Starnberger See. Zudem hat sich die Immobilienkanzlei FREITAG® auch auf Gewerbeimmobilien spezialisiert. Zu den bisher erfolgreich vermittelten Objekten zählen demnach Ferienimmobilien, Hotelimmobilien wie auch Pensionen in ganz Deutschland.

