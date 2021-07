Hamburg - Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat eine deutliche Verschärfung der Einreiseverordnung gefordert. "Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollten mindestens fünf Tage zu Hause bleiben und die Quarantäne danach erst bei einem negativen PCR-Test verlassen dürfen", sagte Tschentscher der "Bild am Sonntag".



"Aktuell ist etwa jede dritte Covid-19-Infektion in Hamburg auf Auslandsflugreisen zurückzuführen", sagte Tschentscher weiter. "Durch die laxe Einreiseverordnung des Bundes verlieren wir täglich an Boden." Die nachzuweisenden Antigen-Schnelltests bei Einreisen aus Risikogebieten seien unzuverlässig und würden schlecht kontrolliert.

