Wer seine Rente mit einer saftigen Dividende aufpeppt, geht reich in den Ruhestand. Seit Null- und Niedrigzins ihre Herrschaft angetreten haben, sind derlei Dividendenstrategien bei vielen Privatinvestoren beliebt. Am Trend zur Dividendenaktie ist prinzipiell nichts auszusetzen. Doch keine Strategie ist für die Ewigkeit gemacht. So wundert es nicht, dass erste makroökonomische Bruchstellen zu erkennen sind. Insbesondere für Investoren, die US-Aktien besparen, könnte es schon bald sehr eng werden. ...

