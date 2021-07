Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex stieg im Wochenverlauf in EUR um +1,1%. Der S&P 500 legte in EUR um +1,3% zu, der Stoxx 600 stieg um +1% und der Nikkei 225 notierte um +0,7% höher. Der globale Schwellen- länder-Index stieg in der letzten Woche um +2,8%. Die Berichtssaison hat in den USA mit den Ergebnissen der Großbanken begonnen. Die Finanzkonzerne JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley berichteten über ihre Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal. Die Erlöse und die Gewinne der Firmen sind im Jahresvergleich stark angestiegen. Sie lagen zum größten Teil über den Erwartungen. Auffällig war jedoch, dass die Nettozinserträge bei den meisten Firmen leicht gesunken sind, ebenso die Erlöse aus dem ...

