Der Ölpreis hat in diesem Jahr eine einzigartige Rally an den Tag gelegt. Doch nun droht dem Aufschwung der Weltwirtschaft durch die Ausbreitung der Deltavariante des Covid-19 Virus ein erneuter Dämpfert. Das wirkt sich auch auf den Ölpreis aus. Die OPEC ist uneins, wie mit dem Sachverhalt umgegangen werden soll. Das erzeugt ein Spannungsumfeld mit guten Chancen für aktive Trader. Fundamental gibt es Spannungen Er rumort kräftig in der Gerüchteküche ...

