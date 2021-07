"Wir wussten, dass die Corona-Zahlen steigen, wenn wir öffnen. Aber wir haben nicht erwartet, dass sie so früh so stark steigen."Bern - Die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Anne Lévy, hat sich in einem Interview besorgt geäussert über den Wiederanstieg der Corona-Zahlen. «Wir wussten, dass sie steigen, wenn wir öffnen. Aber wir haben nicht erwartet, dass sie so früh so stark steigen.» Die Pandemie sei noch nicht vorbei, die Situation sei schwierig einzuschätzen, sagte Lévy der «NZZ am Sonntag».

Den vollständigen Artikel lesen ...