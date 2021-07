Das folgende realistische Fallbeispiel von Prinz Michael von und zu Liechtenstein veranschaulicht in gestraffter Form die Stärken des liechtensteinischen Stiftungsstandorts. Seit Jahrzehnten führt Herr Muster das Familienunternehmen in zweiter Generation, mit großem Erfolg und unermüdlichem Arbeitseinsatz. Über die Jahre hat er sich eine kleine Kunstsammlung aufgebaut, an der sein Herz hängt. Als Mäzen unterstützt er junge, mittellose Talente im Leistungssport. Der Auslöser für seine Überlegungen ist ein negativer Arztbericht, der ihm bewusst macht, dass sein Leben nicht immer so weitergehen wird wie bisher. Vermögen zweckgebunden strukturieren Über Empfehlung aus dem Umfeld beginnt Herr Muster, sich näher mit ...

