Der Warenprüf- und Inspektionskonzern setzte in der ersten Jahreshälfte 2021 deutlich mehr um als noch vor Jahresfrist und auch der Gewinn wurde erhöht.Genf - Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS erholt sich von den Folgen der Coronakrise. Die Genfer setzten in der ersten Jahreshälfte 2021 deutlich mehr um als noch vor Jahresfrist und auch der Gewinn wurde erhöht. Der Umsatz von SGS kletterte im Halbjahr um knapp 17 Prozent auf 3,09 Milliarden Franken, wie es am Montag in einer Mitteilung hiess. Um Währungseinflüsse sowie Zu- und Verkäufe...

