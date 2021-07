DGAP-News: audius SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

audius SE: audius Tochter Sinnwell AG tritt O-RAN Alliance bei



19.07.2021 / 08:00

Sinnwell, ein Tochterunternehmen der audius Gruppe, ist der 2018 gegründeten O-RAN ALLIANCE beigetreten. Die O-RAN ALLIANCE ist ein internationaler Zusammenschluss führender Mobilfunk-Unternehmen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt einen offenen Standard für Funkzugangsnetze zu entwickeln, um den Ausbau von Mobilfunknetzen wie beispielsweise dem neuen 5G-Standard zu vereinfachen. Sinnwell sichert sich damit seine Marktstellung und erwartet mittelfristig positive Geschäftsimpulse.

O-RAN - genauer gesagt Open RAN steht für Open Radio Access Network. Ein Radio Access Network (RAN) oder Funkzugangsnetz verbindet beim Mobilfunk die Endgeräte wie Smartphones mit dem Kernnetz. Die wichtigsten RAN-Komponenten sind eine Basisstation, ein Mobilfunkmast mit Funkeinheit sowie die Software, die den Datenaustausch ermöglicht. Bislang kommen beim klassischen RAN ausschließlich herstellergebundene - also proprietäre - Systeme zum Einsatz, bei denen Hard- und Software aus einer Hand kommen müssen. In der Vergangenheit hat sich dieses System jedoch als preisintensiv und unflexibel erwiesen und den Ausbau des Mobilfunks verlangsamt. Mit der O-RAN ALLIANCE will ein internationales Konsortium aus 28 Mobilfunkbetreibern und etwa 245 technologischen sowie akademischen Partnern einen offenen RAN-Standard definieren. Die Initiative zielt darauf ab, Funkzugangsnetze weiterzuentwickeln und diese offen, intelligenter interoperabel sowie skalierbarer zu machen als heutige Implementierungen.

Zur Umsetzung ihrer Ziele setzt die O-RAN ALLIANCE beim Ausbau der Mobilfunkzugangsnetze auf eine Trennung von Hard- und Software. Diese Technologie baut auf eine softwarebasierte Architektur, in der die Hardware-Komponenten durch einen modularen Aufbau universell einsetzbar sind. Auf diese Weise wird der Ausbau des Funkzugangsnetzes leichter skalierbar und die Carrier können schneller und gezielter auf Veränderungen reagieren. Open RAN vereinfacht darüber hinaus die Upgrade-Fähigkeit des Systems, so dass zukünftige Technologien wie der Ausbau der Funknetze auf 6G über Softwareupdates realisiert werden können. Unter dem Strich wird Open RAN die Investitions- und Betriebskosten massiv senken sowie flexible "Best of Breed"-Lösungen für verschiedene Netzwerkelemente möglich machen.

Die audius Tochter Sinnwell ist für Generalunternehmer und Systemtechnikhersteller im Mobilfunkbereich aktiv und wird ihr umfangreiches Knowhow innerhalb der nächsten Jahre in die O-RAN ALLIANCE einbringen. Ihre geballte Kompetenz in der Telekommunikations- und Informationstechnologie ermöglicht den Experten von Sinnwell in der O-RAN ALLIANCE eine strategische Fokussierung auf das gesamte Thema Funkzugangsnetzwerke mit einer Spezialisierung in der Unterstützung von Systemintegratoren einzunehmen. Darüber hinaus wird Sinnwell das Konsortium durch Kooperationen und Partnerschaften mit Experten aus der O-RAN-Alliance zusätzlich fördern.

Durch die Mitgliedschaft eröffnet sich Sinnwell den Zugang zu einem breiten Netzwerk der wesentlichen nationalen und internationalen Akteure im Mobilfunkmarkt. Dadurch erwartet das Unternehmen neben einer Sicherung der eigenen Marktstellung auch positive Wachstumsimpulse. Durch die Öffnung des neuen Standards in Richtung standardisierter Software gilt dies neben der Sinnwell auch für die gesamte audius Gruppe mit ihren Kompetenzen im Bereich Software- und Netzwerktechnologien.



Über audius

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine Informationstechnologie-Gesellschaft, die international aktiv ist. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die etwa 500 Mitarbeiter an 17 Standorten - davon 14 in Deutschland - fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an



audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de

https://www.audius.de/de

https://www.sinnwell.ag

