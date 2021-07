Der US-Baukonzern Lennar Corporation (ISIN: US5260571048, NYSE: LEN) zahlt am heutigen Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents an seine Aktionäre aus. Record date war der 2. Juli 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 1,00 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 1,04 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 95,96 US-Dollar (Stand: 16. Juli 2021). Lennar ...

