Die Wall Street korrigierte im Laufe der vorigen Woche absolut nach Regieplan. Bereits in unserem letzten Marktbericht haben wir vor einer Korrektur gewarnt. Auch der DAX hat nach einigen Pullbacks mit der wichtigen Marke um 15.300 Punkten zu kämpfen. Wie es an den Aktienmärkten weitergehen kann, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

