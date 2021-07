DJ EUREX/Renten-Futures auf allen Laufzeiten im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind die deutschen Renten-Futures am Montag in den Handel gestartet. Im Fokus steht der EZB-Zinsausblick in dieser Woche, der auf eine weiter lockere Geldpolitik hindeuten sollte. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 175,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,4 Prozent und das -tief bei 175,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.400 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 44 Ticks auf 211,06 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 134,75 Prozent.

July 19, 2021 02:29 ET (06:29 GMT)

