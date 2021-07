Der Euro hat am Montagvormittag mit leichten Abschlägen gegenüber dem US-Dollar tendiert. Gleichzeitig konnte er sich über der Marke von 1,18 US-Dollar halten. Gegen 9.00 Uhr wurde ein Euro um 1,1801 Dollar gehandelt. Am vergangenen Freitag hatte die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1805 Dollar notiert.Am Devisenmarkt dürfte entscheidende Impulse zum Wochenauftakt eher ausbleiben. In Europa werden ...

