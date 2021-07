Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn auf Verluste von 0,80 Prozent.Nach den schwachen Vorgaben der US-Börsen vom vergangenen Freitag und der Fernost-Börsen die am heutigen Montag ebenso im Minus lagen, dürften auch die wichtigsten Börsen in Europa den Handel mit Abschlägen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...