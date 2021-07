Porsche verzeichnet Auslieferungsrekord für das erste Halbjahr

Werbung



Vor gut einem Jahr beeinflusste die Corona-Pandemie den Sportwagenhersteller massiv. Zwölf Monate später profitiert Porsche von Absatzsteigerungen in allen relevanten Weltmärkten und das über alle Modellreihen hinweg.



In der Pressemitteilung vom 16.07.2021 ging es um die Anzahl der Fahrzeuge, die Porsche im ersten Halbjahr ausliefern konnte. Hierbei konnte Detlev von Platen, Vorstand für den Bereich Vertrieb und Marketing, einen positiven Wert von 31% präsentieren. Des Weiteren verkündete er, dass die Auftragsbücher von Porsche gut gefüllt seien. Jedoch wisse Porsche auch um die Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie und sei aus diesem Grund weiterhin aufmerksam.

Das erfolgreichste Modell im ersten Halbjahr ist das Modell des Cayennes mit 44.050 ausgelieferten Fahrzeugen. Somit kann Porsche die ausgelieferten Einheiten des SUV's um 12% steigern. Dicht gefolgt auf dem zweiten Platz mit 43.618 ausgelieferten Fahrzeugen liegt der kleine Bruder des Cayennes, der Macan. In dieser Modellreihe konnte Porsche sogar einen Absatzanstieg von +27% verzeichnen. Immer stärker bei den Kunden nachgefragt ist der rein-elektrisch angetriebene Taycan mit 19.822 Fahrzeugen. Hierbei liegt der Absatz nach nur einem Halbjahr knapp unter dem des Gesamtjahresniveaus des letzten Jahres. Ebenfalls knapp verfehlt wurde die Absatzzahl der Sportwagenikone 911 mit 20.611 ausgelieferten Fahrzeugen. Insgesamt wurden 153.656 Fahrzeuge ausgeliefert. Somit steht zum ersten Mal in der Geschichte des Sportwagenherstellers die Marke der 300.000 verkauften Fahrzeuge für das gesamte Jahr in Aussicht.

Auf den offiziellen Halbjahresfinanzbericht können sich Anleger dann am 10. August freuen.





Quelle: HSBC





