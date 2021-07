Die Vorsorge-Plattform Xempus bekommt mit Tobias Wann im August 2021 einen neuen CEO. Der Gründer und bisherige CEO, Martin Bockelmann, wechselt in den Aufsichtsrat. In den kommenden Jahren soll es konkret um den Ausbau zusätzlicher Vorsorge-Themen wie bKV, BU und private Vorsorge gehen. 14 Jahre nach Gründung der Software-as-a-Service-(SaaaS)-Plattform Xempus übergibt Martin Bockelmann zum 01.08.2021 den Vorstandsvorsitz und wechselt in den Aufsichtsrat. Tobias Wann folgt als neuer CEO. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...