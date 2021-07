DJ TTI Group: Thomas Müller neuer Geschäftsführer bei TTI Deutschland - Mit Thomas Müller übernimmt ein Kenner des deutschen Marktes das Zepter für die Wachstumsstrategie

St. Florian/Pritzwalk (pts005/19.07.2021/09:10) - Der österreichische Personaldienstleister TTI Group sieht großes Potential bei seinem nördlichen Nachbarland und setzt deshalb bei TTI Deutschland ab sofort auf einen neuen Geschäftsführer. Derzeit ist TTI Deutschland an sieben Standorten aktiv. Thomas Müller (42) plant die Anzahl der Repräsentanten in den nächsten fünf Jahren zumindest zu verdoppeln. "Wir wollen in der Nähe unserer Kunden sein. Aus dem Grund starten wir ein Offensivprogramm und planen, mit 20 Standorten und mehr als 3000 Beschäftigten allein in Deutschland einen deutlichen Fußabdruck in der Branche zu setzen", skizziert Müller seine Pläne für die kommenden Jahre.

Bei den Wachstumsplänen konzentriert sich der gebürtige Bayer auf deutsche Mittelstands- und Industrieunternehmen. "Wir bieten den Unternehmen eine ganze Palette an Dienstleistungen an. Von der klassischen Zeitarbeit über Schulungskonzepte für externe Mitarbeiter bis zur Talentsuche", setzt sich Müller neben dem Wachstum auch inhaltliche Ziele. Mit maßgeschneiderten Angeboten plant der Personaldienstleister TTI künftig Marktführer in den Regionen zu werden, wo das Unternehmen präsent ist.

Über Thomas Müller Thomas Müller, geboren 1979 in Niederbayern, ist seit mehr als 18 Jahren in der Personaldienstleistung tätig. Der passionierte Skifahrer und Mountainbiker ist Vater von zwei Kindern und liebt es unter Menschen zu sein. "Talente entdecken und fördern" ist ein Lebensziel von Müller. Mit ein Grund, warum Klaus Lercher, CEO der in Österreich beheimateten TTI Group, ihm die Verantwortung für den wichtigen Markt Deutschland anzuvertrauen. "Thomas Müller passt ideal zu unserer Philosophie, Talente mit den passenden Unternehmen zusammenzubringen. Dafür investieren wir viel Zeit, Energie und Knowhow in unsere Bewerber und unsere Kunden", freut sich Lercher über den Neuzugang.

