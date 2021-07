GM wird ab heute vier seiner nordamerikanischen Werke, die Geländewagen der Mittelklasse bauen, wegen des Mangels an Halbleiterchips für zwei Wochen stilllegen. Internen Informationen zufolge wurden zehntausende Midsize-SUVs geparkt und warten auf Chips, um die Produktion abzuschließen. Die GM-Aktie büßte am Freitag knapp 3 % ein, seit Jahresanfang liegt der Wert aber mit 33 % komfortabel im Plus. Es ist davon auszugehen, dass temporäre Stillstände in den Werken durch Überstunden und Sonderschichten ausgeglichen werden, sobald die Chipversorgung wieder reibungslos läuft, was Ende 2021/Anfang 2022 zu erwarten ist. Wir bleiben bei GM weiterhin an Bord.



