Gute Zahlen, höhere Margen in der Zukunft und der Fokus auf E-Mobility, Software sowie Autonomes Fahren. Gute News zuletzt von Volkswagen. Und dennoch kommt die Aktie nicht vom Fleck.VW will bis 2025 vor Zinsen und Steuern 8 bis 9 Prozent vom Umsatz als Gewinn verbuchen. Bisher hatte VW mit 7 bis 8 Prozent kalkuliert.Des Weiteren will der Automobil-Hersteller bis zum Jahr 2030 die Hälfte seines gesamten Modellangebots auf Batterieautos umgestellt haben. Besonders im Fokus steht dabei die Mechatronics-Plattform ...

