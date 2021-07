Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bankanleihen und auch der ITRAXX Senior Financials befinden sich in ruhigem Fahrwasser, so die Analysten der Helaba.Die ASW-Level hätten sich zuletzt eingeengt und dabei hätten vor allem die höherrangigen Papiere (Senior Preferred) sowie die IBOXX-Bank-Indices in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich performen können. Emissionen und Mandatierungen seien erneut Fehlanzeige gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...