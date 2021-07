Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 20. Juli 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerErst warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vor der Verwendung aluminiumhaltiger Deos. Es gäbe Hinweise, dass sie das Risiko für Brustkrebs und Alzheimer erhöhen könnten. Dann nimmt das BfR die Warnung zurück: Der Körper nehme über die Achselhaut nicht so viel Aluminium auf wie angenommen. Kann man aluminiumhaltige Deos wieder bedenkenlos verwenden? Andere Wissenschaftler*innen zweifeln die neue Studie an und warnen davor. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am 20. Juli 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARDMediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), beim SWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Weitere geplante Themen der Sendung:Großer Weißweintest - welcher ist der beste Tropfen im Südwesten?"Marktcheck" testet sechs Alltagsweine in einer Blindverkostung, einen Riesling, einen Grauburgunder und einen Sauvignon blanc jeweils aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Woher kommt der beste Weißwein im Südwesten?Nach den Unwettern - welche Versicherung muss jetzt zahlen?Nach den Unwettern und Überschwemmungen im Südwesten haben viele Betroffene ihre Schäden der Versicherung gemeldet. Was tun, wenn diese sich weigert, zu bezahlen? Wie sieht es aus, wenn eine gemietete Wohnung unter Wasser steht und nicht mehr bewohnbar ist? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps, welche Ansprüche man in solchen Fällen hat.Spannung erhalten - Handwerkerstichprobe Photovoltaikanlagen-WartungUm die Leistung von Photovoltaikanlagen zu erhalten, sollten sie regelmäßig gewartet werden. Wie gut führen Fachbetriebe so eine Wartung durch und worauf sollte man achten? Das testet "Marktcheck" bei einer Handwerkerstichprobe."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck.Weiterführende Inhalte zur Sendung auf Facebook unter www.facebook.com/marktcheckFotos bei www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-aluminium-in-deo.Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153004&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113847503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qZJmgXy6qhLNmTejLgtQCU5CQRj8WW8U8RxHg44K%2BrI%3D&reserved=0)ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153003&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113857459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wd93EttXic9OWIdRrdzRVh8DIkFHgoKdeFhZ%2BNmwMdA%3D&reserved=0)Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4971833