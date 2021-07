In unserer Analyse vom 13.07.21 Brent Crude Oil: Weiter voll im Trend! hatten wir bereits auf die aktuelle charttechnische Situation beim Ölpreis hingewiesen. Nun ist es passiert, der mehrmonatige Aufwärtstrend ist gebrochen, die Notierung rutscht unter die rote Aufwärtstrendgerade! Ist dies der Startschuß für eine größere Korrektur oder geht der Ölpreis nur in eine Seitwärtsbewegung über? Die nächsten Handelstage werden Aufschluß darüber geben. Aktuell steht Brent Crude bei 72,60 US Dollar. Brent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...