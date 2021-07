Knittelfeld (ots) - Ausbau nachhaltiger Zukunftstechnologie - neue Chancen im gewerblichen BereichGROUPE ATLANTIC hat die Übernahme von Hautec und Wiegersma (Hautec-Gruppe) durch den Kauf von 100 % der Anteile ihres Gründers, Karl-Heinz Wiegersma, besiegelt. Nach der Akquisition der ACV Wärmetechnik Ende 2020 stellt auch die Hautec Gruppe für die Austria Email AG einen wesentlichen Meilenstein zur Erweiterung des Sortiments dar. Die Hautec-Gruppe ist in Deutschland für ihre geothermischen Wärmepumpen (Sole-Wasser und Wasser-Wasser) für Wohnbereiche, Industrie und Gewerbe bekannt. Diese werden mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propangas) betrieben, welches ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP) aufweist. Wärmepumpen mit einem Leistungsspektrum bis 235 KW eröffnen für Austria Email neue Marktchancen im gewerblichen Bereich.Die Leitung des Vertriebs- und Marketingbereichs der Hautec-Gruppe übernimmt der Geschäftsführer der Austria Email GmbH Deutschland, Klaus Bindhammer. Er skizziert die nächsten Schritte: "In den nächsten Wochen arbeiten wir gemeinsam an ersten Vertriebssynergien. Das langfristige Marktpotenzial dieses Zusammenschlusses ist aufgrund der spannenden Technologie-Lösungen jedenfalls sehr groß." Als Energiequelle können die Wärmepumpen an allen herkömmlichen Systemen, wie Erdkollektoren, Erdsonden sowie Wasser angeschlossen werden. Eine Besonderheit ist der von Hautec entwickelte Energiezaun.Der CEO der Austria Email AG, Dr. Martin Hagleitner MBA, freut sich über den aktuellen Expansionsschritt der GROUPE ATLANTIC und erklärt: "Die Hautec-Wärmepumpen erweitern unser Angebot an Lösungen bei erneuerbaren Energien, jetzt können wir auch für Gewerbe- und Tourismusbetriebe besonders leistungsstarke Wärmepumpen anbieten." Seit vier Jahren verantwortet Hagleitner auch in der Leitung des französischen Mutterkonzerns die deutschsprachigen Länder sowie ausgewählte CEE Märkte.Über GROUPE ATLANTIC: Über GROUPE ATLANTIC: Die 1968 gegründete GROUPE ATLANTIC ist ein französischer Familienkonzern mit weltweit mehr als 10.000 Beschäftigten in 28 Werken, der im Vorjahr einen Bruttoumsatz von rund 2,2 Mrd. Euro erzielte. Das Unternehmen ist mit mehr als 15 Marken, (darunter Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter, Ygnis, etc.) in mehr als 60 Ländern präsent. GROUPE ATLANTIC entwickelt leistungsstarke, wettbewerbsfähige Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen und Heizungen für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Schulen, Flughäfen, Krankenhäuser und alle anderen gewerblich genutzten Gebäude. www.groupe-atlantic.comÜber die Hautec-Gruppe: Seit 1978 entwickelt Hautec von seinem deutschen Standort in Bedburg-Hau aus Wärmepumpensysteme ("Made in Germany"), die in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, Österreich und Holland, installiert werden. Hautec-Wärmepumpen sind bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit. Die Produkte erfüllen die Anforderungen des EHPA / DACH-Gütesiegels (EN 14511, EN 14825, EN 16147). Das natürliche Kältemittel R290 (Propangas) ist besonders umweltfreundlich. www.hautec.euÜber die Austria Email AG: Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit 165 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen familiengeführten Groupe Atlantic Konzerns eingebunden und expandiert laufend. Das Unternehmen fertigt und vertreibt mit rund 360 Beschäftigten energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens. In den Geschäftsjahren 2019 und 2020 konnten bei Umsatz und Produktion jeweils Rekorde erzielt werden. In Deutschland ist das Unternehmen mit der Austria Email GmbH seit 2016 mit einem Tochterunternehmen in Weiden vertreten. www.austria-email.de bzw. www.austria-email.atPressekontakt:Rückfragen & Kontakt:Mag. Klaus BindhammerGeschäftsführer Austria Email GmbH Deutschlandkbindhammer@austria-email.at+43 664/811 44 94Original-Content von: Austria Email AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118158/4971922