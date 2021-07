FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 560 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 350 (520) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 500 (485) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEWRIVER TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 115 (90) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2250 (2200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 880 (850) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1177 (1215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAVIS PERKINS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2000 (1600) P - LIBERUM CUTS SHANTA GOLD PRICE TARGET TO 35 (41) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 580 (570) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BP PRICE TARGET TO 305 (285) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 470 (455) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1815 (1630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 2290 (2215)P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1550 (1675) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1125 (1000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 2250 (2050) PENCE - SECTOR PERFORM - RBC RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES FRESNILLO PLC TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 975 (950) PENCE - RBC RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1775 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 8250 (8310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 387 (400) PENCE - 'HOLD'



