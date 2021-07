Die Aktie von BioNTech hat am Freitag im US-Handel deutlich zulegen und dabei auch den kurzfristigen Abwärtstrend nach oben verlassen können. Im deutschen Handel muss das Papier zwar leicht Federn lasssen, das Papier notiert aber weiter nur knapp unter dem Anfang Juni markierten Allzeithoch.Zuletzt profitierte die Aktie von weiteren positiven News. Der Mainzer Biotech-Konzern und sein US-Partner Pfizer könnten Anfang 2022 in den USA eine reguläre Genehmigung für ihren bislang nur per Notfallzulassung ...

