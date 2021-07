In der letzten Woche kam es bei der Aktie der Deutschen Telekom zu dem lang ersehnten Ausbruch. Doch seitdem der Titel am Dienstag auf ein neues Mehrjahreshoch stürmte, ist das erhoffte Kursfeuerwerk ausgeblieben. Auch am heutigen Montag fällt der Kurs wieder. So sieht die Lage jetzt aus technischer Sicht aus.Die Telekom-Aktie konsolidierte seit Ende März in Form eines aufsteigenden Dreiecks. Nachdem es seit Mitte Juni zu mehreren Ausbruchsversuchen kam, glückte der nachhaltige Sprung über die obere ...

