Bonn (ots) - Am Dienstag legen rund 100 Rekrut:innen der Bundeswehr auf dem Paradeplatz im Bendlerblock des Bundesverteidigungministeriums ihr Gelöbnis im Gedenken an den deutschen Wiederstand vom 20. Juli 1944 gegen den Nationalsozialismus ab. Das Gelöbnis nehmen die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, ab. Als Ehrengast nimmt der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, an dem Zeremoniell teil. Mit dem Gelöbnis unterstreicht die Bundeswehr ihr Traditionsverständnis. Das Gelöbnis soll zugleich die Erinnerung an den Widerstand und das Attentat hochrangiger Militärs gegen Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wachhalten.



phoenix übertragt das Gelöbnis im Bendlerblock live in einer Sondersendung ab 16.55 Uhr. Durch die Sendung führt phoenix-Hauptstadtreporterin Katharina Kühn, die das Geschehen kommentieren wird. Ihr Gesprächsgast und Co-Kommentator ist Hauptmann Michael Gutzeit.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4972138

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de