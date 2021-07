Schon vor dem China-Crackdown waren die USA auf dem Weg zum neuen Bitcoin-Mining-Mekka. Der US-Anteil an der globalen Hashrate steigt. Das könnte auch gut für die Klimabilanz sein. Von der breiten Öffentlichkeit eher unbemerkt haben sich die USA und Kanada in den vergangenen Monaten zu neuen Hotspots für das Bitcoin-Mining entwickelt. Im April soll der Anteil der USA an der dahinterstehenden Industrie schon 17 Prozent betragen haben - ein Zuwachs von 151 Prozent gegenüber September 2020. Nach dem sogenannten China-Crackdown, also dem Schlag der chinesischen Regierung gegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...