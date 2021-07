Mainz (ots) -Beim 74. internationalen Filmfestival in Cannes sind fünf ZDF/ARTE-Koproduktionen mit Auszeichnungen bedacht worden:Die Koproduktionen "Ha'berech" ("Aheds Knie") von Nadav Lapid und "Memoria" von Apichatpong Weerasethakul gewannen ex aequo den Preis der Jury.Leos Carax erhielt für seinen Wettbewerbsbeitrag "Annette" den Preis für die beste Regie.Überdies wurde der ebenfalls im Wettbewerb von Cannes gezeigte Film "Petrovy v grippe" ("Petrov's Flu") von Kirill Serebrennikov vom Dachverband der französischen Filmschaffenden (CST) mit dem Preis für die herausragendste technische Leistung ausgezeichnet. Prämiert wurde die Arbeit des Kameramanns Vladislav Opeliants.Schließlich wurde "Noche de fuego" ("Prayers for the Stolen") von Tatiana Huezo, der in der Sektion "Un Certain Regard" gestartet war, von der Jury mit einer "Mention Spéciale", einer "Lobenden Erwähnung", ausgezeichnet.Sendetermine für die Filme stehen noch nicht fest.Die Produktionen im Detail:Preis der Jury:"Ha'berech" ("Aheds Knie") von Nadav Lapid (Israel, Frankreich, Deutschland)Produktion: ZDF/ARTE France Cinéma (Grand Accord), Les Films du Bal, Komplizen Film, Pie Films u.a.Mit: Avshalom Pollak, Nur Fibak u.a.Redaktion im ZDF: Alexander Bohr"Memoria" von Apichatpong Weerasethakul (Kolumbien, Thailand, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Mexiko, VR China, Katar);Produktion: ZDF/ARTE, Kick the Machine Films, Burning Production, Piano, X Stream Pictures u.a.Mit: Tilda Swinton, Jeanne Balibar, Juan Pablo Urrego, Elkin Díaz u.a.Redaktion im ZDF: Holger SternBeste Regie"Annette" von Leos Carax (Frankreich, Belgien, Deutschland)Produktion: ZDF/ARTE France Cinéma (Grand Accord), CG Cinéma, Theo Films, Detailfilm, Tribus P Films u.a.Mit: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg u.a.Redaktion: Alexander BohrCST-Artist-Preis"Petrovy v grippe" ("Petrov's Flu") von Kirill Serebrennikov (Russland, Frankreich, Deutschland, Schweiz)Produktion: ZDF/ARTE France Cinéma (Grand Accord), Hype Films, Kinoprime, Charades, Razorfilms, Logical Pictures, Bord Cadre Films, Sovereign FilmsMit: Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yulia Peresild, Yuri Kolokolnikov u.a.Redaktion im ZDF: Alexander BohrBesondere Erwähnung in "Un Certain Regard""Noche de Fuego" ("Prayers for the stolen") von Tatiana Huezo (Mexiko, Deutschland, USA, Brasilien, Schweiz)Produktion: ZDF/ARTE, Pimienta Films, The Match Factory Productions, Louverture Films, Jim Stark u.a.Mit: Ana Cristina Ordóñez González, Mayra Batalla, Marya Nembreño u.a.Redaktion im ZDF: Doris Hepp, Burkhard AlthoffAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdf_arte_koproduktionenhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4972317