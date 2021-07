Mit dem festgemauerten Nullzins, dessen Ende kein Experte auf dem PLATOW EURO FINANCE Investorenforum auszurufen wagte, ist die Zeit für alternative Anlageklassen längst reif. Private Equity (PE) gehört dazu, wenngleich es als Königsklasse unter den Anlageformen bislang nur sehr vermögenden Privaten und Institutionellen zugänglich war. Steffen Pauls, der jahrelang in Diensten des großen PE-Investors KKR stand, will genau dies mit seinem Fintech Moonfare (rd. 600 Mio. Euro AuM) ändern.Nicht komplett demokratisiert, das verhindere noch die Regulierung an manchen Stellen, erklärt Pauls. Aber immerhin deutlich vereinfacht und mit weitaus weniger Einstiegskapital als für PE wie sonst üblich, ermöglicht es Moonfare Privatanlegern, in PE-Fonds ...

