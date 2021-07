Köln (ots) - Auch am heutigen Montag (19.7.2021) setzt der WDR seine Berichterstattung über die Auswirkungen der Unwetterkatastrophe in NRW mit zahlreichen Sondersendungen fort.Das WDR Fernsehen bringt heute um 16.00 Uhr eine 20-minütige und von 17.00 bis 17.20 Uhr eine zusätzliche Ausgabe von WDR aktuell. Im Anschluss berichtet "Hier und Heute" über die Situation der Menschen in den betroffenen Gebieten (16.20-17.00 Uhr und 17.20-18.00 Uhr). Auch am Abend setzt sich die Sonderberichterstattung fort: mit einem zusätzlichen 15-minütigen WDR extra um 20.15 Uhr und einer 45-minütigen Ausgabe von WDR aktuell um 21.45 Uhr.Auch die WDR-Radioprogramme sowie wdr.de und die Kanäle von WDR Aktuell bieten durchgängig aktuelle Informationen. Das WDR 5-Mittagsecho verlängert sich die ganze Woche lang um eine halbe Stunde und ist jeweils von 13 bis 14 Uhr mit einer Spezialausgabe zu hören.Mit der Aktion "Der Westen hält zusammen - WDR hilft helfen" hat der WDR über das Wochenende dazu beigetragen, dass die Hilfe für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe da ankommt, wo sie benötigt wird. Insgesamt erreichten den WDR über 11.000 Hilfsangebote. Auch in dieser Woche geht "WDR hilft helfen" weiter. Während im Hintergrund weiterhin ein Team die Hilfesuchenden mit den Helfenden vernetzt, ruft der WDR jetzt dazu auf, über das Aktionsbündnis "Deutschland hilft" Geld zu spenden.Weitere Informationen zu "WDR hilft helfen" finden Sie auf wdr.de und hier: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/hilfsaktion-unwetter-hochwasser-hilfe-100.htmlPressekontakt:KommunikationsdeskTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4972419