Bern (ots) - Krebs verändert das Leben - das der Betroffenen wie das ihrer Familien und Freunde. Ein leidvoller Nebeneffekt einer Krebstherapie ist die Sache mit dem Essen: Die Medikamente verändern nicht nur den Appetit, sondern auch den Geschmackssinn. Hier setzt die Aktion "RECIPES rewritten" der Krebsliga an. Die zwei Sterneköche Mitja Birlo und Romain Paillereau und das Nachwuchstalent Stéphanie Zosso passen ihre Lieblingsrezepte so an, dass Krebsbetroffenen das Essen wieder so richtig schmeckt. Sie gehen das schwierige Thema lustvoll und offen an und schenken so Krebsbetroffenen wichtige Genussmomente.In der Schweiz sind 370'000 Menschen mit einer Krebsdiagnose und deren Folgen konfrontiert. Häufige Nebenwirkungen einer Krebstherapie sind ein veränderter Geschmackssinn und Appetitlosigkeit. Zwei von drei Krebsbetroffenen leiden an solchen Geschmacksveränderungen. "Was früher ein Genuss war, schmeckt plötzlich fade, metallisch oder extrem bitter", schildert beispielsweise die 51-jährige Kathrin Zulauf ihre Erfahrungen als Betroffene.Geschmacksveränderungen bedeuten einen Verlust an Lebensqualität"Essen ist ein wichtiger Teil in unserem Alltag und essenziell für unser Wohlergehen", sagt Mirjam Weber, Mitglied der Geschäftsleitung der Krebsliga Schweiz. Sie weiss um die leidvollen Nebenwirkungen der Therapie bei Krebsbetroffenen: "Die Geschmacksveränderungen haben einen Verlust an Lebensqualität zur Folge. Mit der Freude am Essen verlieren Betroffene wertvolle Genussmomente mit Familie und Freunden - und damit weiter an sozialem Halt."Das gemeinsame Ziel von "RECIPES rewritten" ist klar: Den Krebsbetroffenen die Freude am Essen und damit ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Hierzu haben die drei Gourmetspezialisten Mitja Birlo (36, Vals/GR), Romain Paillereau (36, Bourguillon/FR), und Stéphanie Zosso (23, Schüpfen/BE) am Herd ihre Signature-Rezepte nach Gesprächen mit den Betroffenen an deren Bedürfnisse angepasst. Alle drei stellten sich mit viel Leidenschaft der Aufgabe. "Das ist auch für Spitzenköche kein leichtes Unterfangen", erklärt Marianne Botta, die das kulinarische Experiment als Ernährungswissenschaftlerin begleitet, "denn vielen Betroffenen bereitet es Mühe, ihre veränderten Geschmacksempfindungen in Worte zu fassen" (...)- Der Film und die Rezepte der Chefs zum Nachkochen: https://www.krebsliga.ch/landingpages/recipes-rewritten/- Medienmitteilung: www.krebsliga.ch/media- Bildmaterial: www.krebsliga.ch/mediathek