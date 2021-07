DGAP-News: V-Check GmbH / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

V-Check GmbH: Capital-Sieger 2021: Die besten Vermögensverwalter Deutschlands finden Sie bei uns ganz einfach digital



19.07.2021 / 13:50

Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin Capital hat gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) zum dritten Mal in einem einzigartigen Echttest Kundendepots von bankenunabhängigen Vermögensverwaltern analysiert. Unter www.v-check.de finden Privatanleger schnell, einfach und voll digital einen passenden TOP-Vermögensverwalter für ihr Vermögen. Und das bereits ab einer Einstiegssumme von 25.000 Euro.



München, 19. Juli 2021. 2020 investierten die Deutschen mehr Geld in Aktien, Fonds & Co. als je zuvor. Zugleich zeigte die Marktentwicklung durch das Corona-Auf-und-Ab, wie wichtig eigene Erfahrung oder gute Beratung gerade in schwierigen Börsenphasen ist. Das Wirtschaftsmagazin CAPITAL (www.capital.de) hat daher zum dritten Mal mit wissenschaftlicher Unterstützung die TOP-Vermögensverwalter Deutschlands ermittelt. Insgesamt 107 bankenunabhängige Finanzexperten stellten sich mit ihren Leistungen aus dem Jahr 2020 der Untersuchung. Auf der Informations- und Vergleichsplattform www.v-check.de finden Anleger 19 der ausgezeichneten Vermögensverwalter mit über digitalen 50 Strategieportfolios. Einfach, schnell und sicher können Privatanleger so die Erfahrung unabhängiger Wertpapierspezialisten nutzen und für ihre Anlageziele auch in schwierigen Börsenzeiten arbeiten lassen. Und wer zunächst die Finanzprofis bei ihrer Arbeit nur beobachten will, der kann die sogenannte Watchlist-Funktion kostenlos nutzen.

TOP-Vermögensverwalter finden sich in ganz Deutschland



Die Höchstnote im Capital-Test in der Gesamtbewertung mit fünf Sternen erzielten unter anderem die Vermögensverwaltungen BV&P Vermögen in Kempten und Portfolio Concept Vermögensmanagement in Köln sowie Röcker & Walz Vermögensverwaltung in Stuttgart.

"Wer den persönlichen Kontakt vorzieht, der findet auf V-CHECK in der Vermögensverwaltersuche 40 der von Capital ausgezeichneten Vermögensverwaltungen", so Corinna Geser, Geschäftsführerin der V-CHECK GmbH. Diese können direkt für ein persönliches Gespräch unverbindlich kontaktiert werden. Darüber hinaus gibt es für Privatanleger unter http://www.v-check.de/content/anleger-sprechstunde und http://www.v-check.de/content/web-seminar-termine mit einer monatlichen Anlegersprechstunde und Web-Seminaren ein weitreichendes Informations- und Gesprächsangebot, um Vermögensverwalter und ihre Arbeit kennenzulernen.

CAPITAL-AUSZEICHNUNG: Einzigartiger Test mit echten Kundendepots



Bereits zum dritten Mal nach 2019 und 2020 hat in diesem Jahr das Wirtschaftsmagazin Capital zusammen mit der Münchner Forschungseinrichtung, Institut für Vermögensaufbau (IVA, www. institut-va.de), insgesamt 25.331 anonymisierte Depot-Daten von 107 unabhängigen Vermögensverwaltern in den drei Depot-Klassen konservativ, ausgewogen, chancenorientiert ausgewertet. Die Daten aus dem Jahr 2020 wurden von den führenden Depot-Banken V-BANK (www.v-bank.com), DAB BNP Paribas und Deutsche Bank zur Verfügung gestellt.

In dem Test wurden zu gleichen Teilen die Portfoliostruktur, Produktumsetzung, das Risikomanagement, die Kosteneffizienz und erstmals auch die Wertentwicklung der Depots benotet.

Trotz des Börseneinbruchs im März erzielten die Vermögensverwalter über das gesamte Jahr gesehen in den ausgewerteten Depots einen durchschnittlichen Wertzuwachs von 2,4 Prozent. Depots mit einer konservativen Anlagestrategie gewannen im Schnitt 1,4 Prozent, ausgewogene Portfolios 3 Prozent und chancenorientierte Depots 3,3 Prozent an Wert hinzu. Damit blieben die untersuchten Portfolios zwar leicht hinter dem DAX-Zuwachs von 3,5 Prozent in 2020 zurück. Die meisten verwalteten Depots waren jedoch in kosteneffiziente Anlageprodukte und Einzelwerte investiert, sodass die Vermögensverwalter den DAX unterm Strich geschlagen und eine Rendite über der Inflation erzielt haben.

Das durchschnittliche Kundendepot war dabei zu 51 Prozent in Aktien und zu 28 Prozent in Anleihen investiert. Das übrige Vermögen verteilte sich auf Liquidität (14 Prozent), Rohstoffe, Edelmetalle, Derivate und Immobilien. Positiv bewertete das IVA auch die breite Streuung der Kundenvermögen über verschiedene Länder und Regionen sowie unterschiedliche Branchen:





Durchschnittliche Branchenaufteilung in den Kundendepots

Über V-CHECK



