In einem Interview mit der New York Times (NYT) am Freitag äußerte sich US-Finanzministerin Janet Yellen besorgt über das chinesisch-amerikanische Handelsabkommen und führte an, dass einige US-Zölle den Verbrauchern schaden. Wichtige Zitate "Meine persönliche Ansicht ist, dass die Zölle gegenüber China nicht auf eine sehr durchdachte Weise eingeführt ...

