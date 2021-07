Um 10:57 liegt der ATX TR mit -1.64 Prozent im Minus bei 6689 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.18% auf 51.6 Euro, dahinter Frequentis mit +0.82% auf 24.6 Euro und Flughafen Wien mit +0.43% auf 28.925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15250 ( -1.87%, Ultimo 2020: 13719). Beim Aktienturnier presented by IRW-Press startet heute das Viertelfinale und am letzten Tag des Achtelfinales ist eine kleine Entscheidung bzgl. Gesamtwertung gefallen, siehe unten. Aber zunächst die vier Paarungen, siehe https://boerse-social.com/tournament VIG vs. VSTVIG besiegte in Runde 1 Telekom Austria mit 1.08% zu -1.51% und in Runde 2 Palfinger mit -1.06% zu -1.50%. VST Building Technologies besiegte in Runde 1 RBI mit -1.09% zu -1.97% und in Runde 2 Wienerberger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...